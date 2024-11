China diz que trabalhará com os EUA, mas rivalidade maior com Trump é esperada

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - A China trabalhará com os Estados Unidos com base no respeito mútuo , disse o país nesta quarta-feira, uma vez que Donald Trump conquistou a vitória na eleição presidencial, mas estrategistas disseram que Pequim está se preparando para uma amarga rivalidade entre as superpotências em questões de comércio, tecnologia e segurança.

"Nossa política em relação aos EUA é consistente", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa regular em Pequim, quando perguntado sobre como o retorno de Trump à Casa Branca afetaria as relações entre os EUA e a China.

"Continuaremos a ver e a lidar com as relações entre a China e os EUA de acordo com os princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação", acrescentou.

No entanto, estrategistas chineses disseram que esperam uma retórica mais inflamada e tarifas potencialmente incapacitantes de Trump, embora alguns tenham dito que sua política externa isolacionista poderia dar a Pequim um vácuo para expandir sua influência global.

"Pequim previu uma disputa acirrada nas eleições dos EUA. Embora a vitória de Trump não seja o resultado preferido da China e suscite preocupações, ela não é totalmente inesperada", disse Tong Zhao, membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace.

"A liderança chinesa provavelmente se esforçará para manter a aparência de um relacionamento pessoal cordial com Trump, enquanto intensifica os esforços para projetar o poder e a força da China."

Da Wei, diretor do Centro de Segurança e Estratégia Internacional da Universidade de Tsinghua, em Pequim, disse que a vitória de Trump "pode representar um desafio relativamente grande para as relações sino-americanas" com base em suas propostas de campanha e ações em seu mandato anterior.

"Devido à alta imprevisibilidade de Trump, acho que é difícil para a China dizer que há um plano totalmente formado para fazer 'x' quando Trump chegar ao poder. Isso também depende das políticas que o governo Trump implementará."

Trump propôs tarifas sobre as importações chinesas superiores a 60% e o fim do status da China de nação comercial mais favorecida, e analistas dizem que a perspectiva de uma guerra comercial abalou a liderança da China.

A China vende mercadorias no valor de mais de 400 bilhões de dólares por ano para os EUA e centenas de bilhões a mais em componentes para produtos que os norte-americanos compram de outros países.

"Pequim está particularmente cautelosa com a possível retomada da guerra comercial com Trump, especialmente porque a China enfrenta atualmente desafios econômicos internos significativos", disse Zhao.

Em resposta, a China provavelmente intensificará sua pressão por maior autossuficiência tecnológica e econômica, ao mesmo tempo em que sentirá mais pressão para reforçar os laços econômicos com países como a Rússia, acrescentou.

(Reportagem de Laurie Chen, Antoni Slodkowski, Liz Lee e Larissa Liao; reportagem adicional de Eduardo Baptista)