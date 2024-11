Catar vota de maneira esmagadora para acabar com eleição legislativa

Um referendo no Catar para abolir as eleições legislativas foi aprovado com 90% dos votos, encerrando um breve experimento democrático na monarquia do Golfo, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (6).

O referendo aprovou várias emendas constitucionais com 90,6% dos votos válidos, informou o Ministério do Interior.

"Ao participar do referendo e votar a favor das emendas constitucionais, os cataris celebraram (...) os valores da unidade e da justiça", tuitou o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

A consulta teve a participação de 84% dos eleitores aptos, cerca de 380.000 cataris, uma minoria na península rica em gás, informou o Ministério do Interior em um comunicado.

A principal consulta pretendia acabar com as eleições para 30 dos 45 assentos no Conselho da Shura, um órgão consultivo com poderes limitados. A única eleição aconteceu em 2021.

Agora será o emir Tamim quem nomeará os 45 membros do Conselho da Shura.

csp/th/dv/mas/zm/dd/fp

© Agence France-Presse