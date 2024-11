Canal UOL entrevista Valdemar Costa Neto, líder de partido de Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo

O Canal UOL exibirá nesta quarta-feira (6), a partir das 14h30, entrevista exclusiva com o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL (Partido Liberal), sigla que abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições de 2022.

A entrevista será comandada por Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília, e Josias de Souza, colunista e comentarista do Canal UOL. Ela será exibida ao vivo no programa UOL Entrevista.

Costa Neto tem trabalhado nos bastidores de Brasília em busca da anistia de Bolsonaro, para que ele possa concorrer ao cargo de Presidência da República em 2026.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tirou os direitos políticos do ex-presidente devido à convocação de um encontro com embaixadores para fazer ataques às urnas eletrônicas. O evento foi uma agenda oficial do governo, em julho de 2022, e foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Bolsonaro segue inelegível até 2030.