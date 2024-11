Brasil recebe Festival de Cinema Italiano em mais de 80 cidades

SÃO PAULO, 6 NOV (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - Em meio às celebrações pelos 150 anos de imigração entre Itália e Brasil, mais de 80 cidades espalhadas por todas as regiões do país recebem entre 7 de novembro e 8 de dezembro a 19ª edição do Festival de Cinema Italiano.

A programação é gratuita e inclui 29 produções do "Belpaese", com uma seleção de 17 filmes contemporâneos e uma retrospectiva com 14 clássicos para homenagear o "humor do cinema italiano", em um cardápio que vai de "Totò a Roberto Benigni".

As obras poderão ser vistas em 120 salas de cinema, centros culturais e cineclubes universitários no Brasil inteiro, mas também estarão disponíveis por streaming em uma plataforma no site oficial do evento.

Entre os destaques está o filme inédito "Toquinho: Encontros e um Violão", dirigido pela curadora e diretora do festival, Erica Bernardini, e que foi escolhido pela Embaixada da Itália para comemorar os 150 anos da imigração. A obra narra a ligação do artista brasileiro com o país europeu, tanto na vida pessoal como profissional.

"O documentário foi escolhido pela Embaixada para celebrar essa união cultural entre Brasil e Itália, que produz pessoas especiais como Toquinho", disse Bernardini em entrevista à ANSA, acrescentando que "a excelência italiana está em tudo".

A programação também conta com a comédia que teve a maior bilheteria na Itália em 2024, "Um mundo à parte", de Riccardo Milani, marido da atriz e cineasta Paola Cortellesi; o longa "Romeu e Julieta", de Giovanni Veronesi; o recém-finalizado "Hey Joe", de Claudio Giovannesi; "Mia", de Ivano De Matteo; o "Penitente", dirigido por Luca Barbareschi; "E se o meu pai", da estreante Solange Tonnini; "A alma em paz", de Ciro Formisano; e "Laf", de Michele Riondino, entre outros.

Também haverá uma homenagem ao diretor italiano Matteo Garrone com a exibição do longa "Io, Capitano" ("Eu, Capitão", em português), que narra a história de dois irmãos que empreendem uma aventura épica para deixar Dakar, no Senegal, em direção à Europa. "É um filme que trata de um tema muito complicado. A abordagem dele é tão atual que o nosso festival não podia deixar de prestar essa homenagem. Não só por esse filme, mas pela carreira que Garrone está fazendo", destacou Bernardini.

O festival ainda terá uma retrospectiva para celebrar a tradição cômica da sétima arte do "Belpaese", com uma seleção de 12 filmes que marcaram épocas e estilos desde 1950 até eras mais recentes. "A comédia é um gênero que faz parte da história do cinema italiano e o torna conhecido", explicou Bernardini, ressaltando que as produções abordam "assuntos políticos e sociais como só os italianos sabem fazer: com sátira".

Por ocasião da 19ª edição do evento, a organização lançou um manifesto em homenagem a todas as mulheres do mundo, que são "modernas, donas dos próprios ideais, do seu próprio corpo, do próprio futuro, além de resilientes, fortes, inteligentes". "É uma rica homenagem à mulher que não é a atriz, a diretora, mas a protagonista de muitas histórias", concluiu Bernardini.

O festival é organizado pela Câmara Italiana de Comércio de São Paulo (Italcam), com apoio da Embaixada da Itália e do Ministério da Cultura do Brasil. (ANSA).

