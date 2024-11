Bortoleto assina com Sauber e recoloca Brasil na F1 após 7 anos

SÃO PAULO, 6 NOV (ANSA) - O Brasil está de volta ao grid da Fórmula 1 após sete anos de ausência: a equipe Kick Sauber, cuja operação será assumida pelo grupo automotivo alemão Audi em 2025, anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação de Gabriel Bortoleto, líder do campeonato de Fórmula 2 em 2024, por um período multianual.

Para correr pela Sauber/Audi, onde fará dupla com o alemão Nico Hulkenberg, o brasileiro de 20 anos será liberado do programa de desenvolvimento da McLaren, ao qual estava ligado desde 2023, quando faturou o título da F3.

"Esse é um dos projetos mais empolgantes do esporte a motor.

Entrar para uma equipe que combina a rica história de Saber e Audi é uma verdadeira honra. Quero crescer com esse projeto ambicioso e chegar ao topo do esporte a motor", disse Bortoleto.

Já Mattia Binotto, chefe de equipe da Sauber/Audi, afirmou que o brasileiro "demonstrou que tem o que é necessário para ser um piloto vencedor". "Nico e Gabriel representam a combinação ideal de experiência e juventude, posicionando a equipe fortemente para o futuro", acrescentou.

A Sauber é a única equipe que não pontuou na temporada de 2024 e ocupa a lanterna da classificação, porém o time aposta na chegada da Audi, que tem uma longa tradição vitoriosa no esporte a motor, para brigar na parte de cima da tabela, especialmente a partir de 2026, com a mudança no regulamento de motores.

A chegada de Bortoleto também marca o fim da passagem pela F1 do finlandês Valtteri Bottas e do chinês Zhou Guanyu, que ficaram sem cockpit para o ano que vem.

O último brasileiro a correr pela Fórmula 1 em uma temporada completa é o vice-campeão mundial Felipe Massa, que se despediu da categoria no GP de Abu Dhabi de 2017, embora Pietro Fittipaldi tenha feito duas corridas pela Haas em 2020, substituindo o francês Romain Grosjean. (ANSA).

