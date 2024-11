'Ótimo custo-benefício': bolsa de viagem faz sucesso por menos de R$ 50

Vai viajar e não pode gastar muito com uma bolsa de viagem nova? Encontramos um modelo com desconto nesta quarta-feira (6) que pode ajudar. Vendida em várias cores, a bolsa está com 60% de desconto, saindo a partir de R$ 39,99.

Confira adiante as principais características do produto, informadas pelo fabricante, além de comentários feitos por consumidores que já usaram.

O que diz o fabricante?

Possui um bolso principal com uma divisória, dois bolsos externos, um bolso externo com velcro e dois outros laterais.

Além de ser indicada para viagens, pode ser usada para o dia a dia e para ir à academia, por exemplo.

É feita de poliéster.

Tem alças ajustáveis para dar maior conforto durante o transporte.

Fechamento com zíper.

Com capacidade de 30 litros, pode suportar de 10 a 15 kg.

Dimensões: 37 cm de altura, 43 cm de comprimento e 21 cm de largura.

A versão mais barata da bolsa é vendida em cores aleatórias. Ou seja, ao comprar, não é possível definir uma cor. A empresa envia a que estiver disponível no momento.

O que diz quem comprou?

A bolsa de viagem tem nota média de 4,8 (do total de cinco) e conta com mais de 2.500 avaliações na Shopee. Entre os comentários, os compradores destacam o bom custo-benefício.

A bolsa é boa e linda. Eu amei. Tem um ótimo custo-benefício para levar para a academia. Chegou mega rápido, em um dia.

Bruna

Bolsa linda e com tamanho excelente, com vários bolsos, inclusive um impermeável. Cor maravilhosa. Pedi na cor aleatória e amei a que recebi. Chegou certinho. Bem embalado e rápido. O vendedor atencioso e me tirou uma dúvida antes da compra. Recomendo.

Lilian

Ótimo custo-benefício. Tamanho bom e espaçosa. Para viagens rápidas, de uns quatro dias, acomoda muito bem os itens necessários. Recomendo o produto.

Dri Lemos

Pontos de atenção

Contudo, as principais reclamações de consumidores envolvem a falta de resistência do produto. Outros comentários citam que as bolsas foram entregues com defeito ou que apresentaram problemas com pouco tempo de uso.

Bem embalado e chegou antes do prazo em SP. Não é um material grosso e resistente. Tem vários bolsos. Acredito que não aguenta muito peso, mas é uma boa bolsa.

Karol Vieira

Só compre se não tem pretensão de não colocar muito peso, pois, com poucos dias de uso, já está rasgando.

Tai Ramos

Produto veio danificado. Não sei se a culpa foi do vendedor, da transportadora ou do entregador, só sei que ficarei no prejuízo e, provavelmente, não vou usar a bolsa, já que o zíper não fecha mais. Quanto à bolsa: achei que seria melhor. Faz lembrar bolsa térmica, mas vale o preço que paguei.

Larissa Ferreira

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.