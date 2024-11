Coma couve para manter o bom humor! Conheça 4 benefícios dessa verdura

Entre os vegetais de cor verde-escura, a couve é um dos que mais agradam ao paladar. Pode ser consumida tanto crua quanto cozida e é facilmente encontrada nos mercados e feiras, o ano inteiro. As variedades dessa folhosa são muitas, com folhas mais claras ou mais escuras, menores ou maiores em tamanho, mas sempre práticas de preparar e muito benéficas para a saúde.

Rica em fibras, a couve é fonte de ferro, cálcio, vitaminas A, C, K e ácido fólico. E também possui antioxidantes importantes que ajudam a prevenir doenças. Além disso, contém poucas calorias e é recomendada para quem quer controlar o peso. Em 100 g do alimento cru há cerca de 27 calorias e 3 g de fibras.

VivaBem sugere aqui quatro motivos para você comer couve regularmente:

1) Ajuda a manter o bom humor

Por conta da vitamina B6, esse vegetal pode melhorar o humor. Esse nutriente é importante na produção de hormônios como a serotonina, que estimula os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e o prazer. Com isso, quem aumenta o consumo de couve-manteiga costuma sentir menos tristeza ou ansiedade.

2) Fortalece a imunidade

A couve-manteiga possui grande quantidade de vitamina C, um antioxidante importante que fortalece o sistema imunológico e auxilia nas defesas do corpo. Em 100 g do alimento cru há 96,7 mg de vitamina C; já refogada, são 76,9 mg. Para se ter uma ideia, a laranja lima, que é considerada importante fonte do nutriente, oferece 43,5 mg por 100 g. A recomendação diária de vitamina C para adultos varia de 75 mg a 90 mg.

A vitamina B6 também contribui com a imunidade. Por isso, incluir couve-manteiga na dieta evita problemas de saúde como infecções e resfriados comuns.

Esta é a versão online da edição desta quarta-feira (06/11) da newsletter VivaBem. Para assinar esse e outros boletins gratuitamente e recebê-los diretamente no seu email, cadastre-se aqui.

3) Aumenta a saciedade

As fibras presentes na couve são as responsáveis por esse beneficio, já que retardam o esvaziamento gástrico e proporcionam a sensação de saciedade. Isso ocorre porque as fibras solúveis, como a pectina, encontrada principalmente em frutas e vegetais, produzem grandes quantidades de ácidos graxos de cadeia curta, que estimulam a secreção do hormônio GLP-1 (glucagon-like peptide-1), responsável pela sensação de saciedade, diminuindo assim o consumo de alimentos. Mas, para isso acontecer é importante beber bastante água.

4) Contribui com a saúde dos ossos e a coagulação

Por ser fonte de cálcio, um mineral importante para a mineralização óssea, a couve ajuda na manutenção e na saúde dos ossos e dentes. Previne também a osteoporose, uma condição que enfraquece os ossos. Em 100 g de couve crua há 131 mg de cálcio. A vitamina K presente nesse vegetal favorece a coagulação sanguínea.

Para saber mais, leia a reportagem completa.