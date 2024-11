Barroso homologa acordo de R$ 170 bi para reparação de danos da tragédia de Mariana

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, assinou a homologação do acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A decisão será levada ao plenário para referendo dos colegas em breve, na sessão do plenário físico que começou na manhã desta quarta-feira, 6. O acordo foi assinado pelas autoridades e empresas em 25 de outubro e prevê o pagamento de R$ 170 bilhões pelas mineradoras Vale, BHP e Samarco.

Barroso considerou que o texto prevê ações de compensação em relação a todas as categorias de danos. "O valor pactuado é significativo e faz deste um dos maiores acordos ambientais da história, possivelmente o maior", destacou.

Para o ministro, a mediação garantiu a livre manifestação das partes e o amplo acesso à informação. "Todas as partes estavam bem representadas e eram legitimadas a transigir sobre os mecanismos de reparação e compensação de danos visados", afirmou.

A mediação do acordo foi conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6). O Supremo ficou responsável pela homologação por decisão de Barroso, a pedido das partes.