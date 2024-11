Banco Central aumenta juros em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano

O Banco Central brasileiro decidiu aumentar a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano. A medida era amplamente esperada pelo mercado financeiro.

O que aconteceu

Depois de uma reunião de dois dias, o Copom (Comitê de Política Monetária do BC) anunciou o aumento da Selic. A 11,25% ao ano, a taxa básica de juros brasileira volta ao patamar de janeiro.

A decisão foi tomada em unanimidade pelos nove membros do comitê. Além de Roberto Campos Neto, presidente do BC, cujo mandato termina em dezembro, votam os diretores: Gabriel Galípolo (Política Monetária), próximo presidente do banco; Ailton de Aquino Santos (Fiscalização); Carolina de Assis Barros (Relacionamento Institucional, Cidadania e Supervisão de Conduta); Diogo Abry Guillen (Política Econômica); Otávio Ribeiro Damaso (Regulação); Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos); Renato Dias de Brito Gomes (Organização do Sistema Financeiro) e Rodrigo Alves Teixeira (Administração).

Entre os motivos citados para a alta, estão a conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos. Com a mudança de governo, há dúvidas sobre o desempenho da economia, a inflação e a postura do BC americano, segundo comunicado publicado pelo Copom ao final da reunião.

Internamente, como os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho seguem indicando aquecimento, é esperado que o preços continuem sofrendo pressão de alta. O Copom lembrou que as expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa semanal Focus encontram-se em torno de 4,6% e 4%, respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o segundo trimestre de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,6%.

As negociações do governo em torno do pacote de corte de gastos públicos do Orçamento de 2026 são acompanhados com atenção pelo comitê. A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado bastante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco e a taxa de câmbio, disse o Copom.