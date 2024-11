Após vitória de Trump, republicanos começam a planejar transição

NOVA YORK, 6 NOV (ANSA) - Após a vitória acachapante de Donald Trump sobre Kamala Harris, os republicanos já colocaram em marcha o processo de transição de governo nos Estados Unidos, que será encabeçado pelos multimilionários Linda McMahon, do lucrativo negócio de wrestling da WWE, e Howard Lutnick, do banco de investimento Cantor Fitzgerald.

O banqueiro disse à NBC que o magnata agora vai se cercar de pessoas em quem confia, uma vez que, em seu primeiro governo, "não conhecia gente suficiente" para levá-las à Casa Branca.

"Essa gestão terá os melhores atletas que você já viu, os melhores executivos de negócios, políticos de todos os âmbitos.

Ninguém jamais viu uma administração como essa. Será a melhor das melhores", prometeu Lutnick.

O executivo também disse que está pedindo aos "150 principais republicanos" que façam recomendações. "Eles estão nos dando os nomes das melhores pessoas que têm", disse ele sobre o grupo, que inclui Elon Musk, dono de X, Tesla e SpaceX e um dos principais financiadores da campanha de Trump.

A equipe de transição também pode usar o "America First Policy Institute" (AFPI), grupo de pesquisa fruto do trabalho de ex-funcionários do governo Trump e presidido por McMahon.

O AFPI já redigiu mais de 200 rascunhos de ordens executivas que Trump poderia assinar logo ao assumir o cargo, em janeiro do ano que vem. (ANSA).

