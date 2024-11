Air fryer que também é forno vale? Essas estão em oferta com até 26% OFF

As air fryers se tornaram eletrodomésticos indispensáveis em vários lares brasileiros. Mas e se, além de fritar, ela também pudesse assar os alimentos? Com esse objetivo, diversas marcas já lançaram modelos que funcionam como forno, reunindo duas formas de preparo importantes na cozinha. Esses aparelhos híbridos têm se tornado um sucesso e, por isso, selecionamos alguns produtos que estão em promoção no "esquenta" da Black Friday.

É importante destacar que eles não fazem as duas funções ao mesmo tempo— é preciso programá-lo para atuar como forno ou air fryer— mas ainda assim são uma mão na roda, até pelo seu tamanho: embora seja maior que as air fryers convencionais, é menor que um forno de fogão, o que resulta em uma limpeza menos trabalhosa e mais espaço na cozinha.

O funcionamento é simples: para assar um alimento, esse tipo de forno usa ar quente, como forno tradicional - mas de forma elétrica, sem fogo. O ar circula no aparelho de maneira mais lenta, garantindo que o alimento seja assado. Já na função de air fryer, o ar quente também atua, mas circulando em uma velocidade muito rápida. Dessa forma, eles cozinham, mas ficam crocantes, se assemelhando à textura da fritura no óleo.

Por fazer as duas funções, esses modelos são mais do caros que os mais simples. Então, será que vale a pena investir em uma air fryer que também é forno? A seguir, citamos as características de produtos de seis marcas diferentes, além das avaliações de pessoas que já compraram. Confira:

Quatro em um: frita, desidrata, assa e reaquece;

1.800W de potência;

Tem porta removível, que facilita a limpeza;

Timer de 60 minutos;

Vem com cesto antiaderente, duas assadeiras perfuradas e uma bandeja coletora.

Produto com bom acabamento, todas as peças possuem antiaderente de boa qualidade. A porta é destacável, facilitando a limpeza e retirada do cesto. A única ressalva é quanto ao cabo do cesto, é frágil e facilmente "escapa" no caso de querer chacoalhar as fritas.

Roberto Haruo

Frita, assam desidrata e reaquece alimentos;

Capacidade de 12 litros;

Painel digital com nove funções predefinidas;

Vem com duas assadeiras perfuradas rasas e um cesto antiaderente com alça removível;

1.800 W de potência.

Silenciosa. Apresentou ótimo desempenho e tem um lindo acabamento. Feliz com a compra. Recomendo.

Micheli

Com 12 litros de capacidade;

Vem com três assadeiras de diferentes alturas e um coletor de gordura;

Ajuste de temperatura de 80ºC a 200ºC e timer de até 60 minutos;

Também disponível na versão 220V.

Excelente design e acabamento, com painel digital, com diversas funções. Tem espaço interno amplo e uma ótima potência, o que diminui o tempo de preparo dos alimentos.

Marcos Costa

Cesto e assadeiras com antiaderente Duraflon, impedindo que alimentos grudem;

Painel digital com dez funções pré-definidas;

12 litros de capacidade;

Controle de temperatura até 200ºC;

Disponível em versões para 110V e 220V;

2.000 W de potência.

Não me arrependo um segundo da compra. Ela é prática, fácil e vale muito a pena. A comida fica espetacular, antes não gostava tanto de comida de air fryer, agora uso praticamente todo dia. Frango, pão de queijo, batata frita, carnes. Muito bom mesmo.

Haroldo W.

Capacidade de 12 litros;

Porta removível;

Visor transparente e luz interna;

Timer de até 24 horas;

Temperatura ajustável de 30°C até 200°C;

Potência de 2.000 W.

Fácil de utilizar e prática para limpar. O preparo dos produtos costuma inclusive ser mais rápido do que nas air fryers do modelo original (de cestinha), das quais eu já tive antes.

Taissa Gonçalves Leal

Três funções em um: além de fritar e assar, também desidrata alimentos;

Com 12 litros de capacidade;

Funções predefinidas para preparar legumes, batatas fritas, carnes e aves;

Temperatura de 40ºC a 200ºC;

1800 W de potência.

Maravilhosa. A função de assar é ótima para carnes. Fica parecendo churrasco. O cesto rotatório também é muito top. Aquece rápido. Recomendo demais.

Renata

