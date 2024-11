Vibra eleva lucro a R$4,2 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra apurou lucro líquido consolidado de 4,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, mais que triplicando seu resultado na comparação com o mesmo período do ano passado, mostrou relatório de resultados divulgado nesta terça-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia de energia somou 1,99 bilhão de reais no mesmo período, declínio de 14,8% no comparativo anual, mas acima da expectativa média de analistas de 1,5 bilhão de reais, conforme dados da LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)