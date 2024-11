Trump vence no Texas conforme avança apuração nos EUA

(Reuters) - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, candidato republicano à Presidência, venceu a disputa no Estado do Texas contra a candidata democrata Kamala Harris, atual vice-presidente do país, segundo projeção da Edison Research.

Com isso, ele garantiu os 40 votos do Estado no Colégio Eleitoral. Para conquistar a Presidência, são necessários 270 votos no Colégio Eleitoral.

As últimas projeções da Edison Research mostram vitórias de Trump também nos Estados de Wyoming (3 votos no Colégio Eleitoral), Dakota do Sul (3 votos), Dakota do Norte (3 votos) e Arkansas (6 votos).