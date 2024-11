Trump larga na frente de Harris em disputa no colégio eleitoral

WASHINGTON, 5 NOV (ANSA) - O candidato republicano Donald Trump lidera a disputa no colégio eleitoral para definir o próximo presidente dos Estados Unidos, mas, até o momento, todos os resultados estão dentro do esperado.

Projeções de veículos da imprensa americana, como CNN, NBC e New York Times, apontam vitórias de Trump em nove estados: Alabama (9 votos no colégio eleitoral), Carolina do Sul (9), Flórida (30), Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Oklahoma (7), Tennessee (11) e Virgínia Ocidental (4).

Já a democrata Kamala Harris faturou cinco estados até o momento: Connecticut (7), Maryland (10), Massachusetts (11), Rhode Island (4) e Vermont (3). Com isso, o placar no colégio eleitoral está em 95 para o republicano e 35 para a vice-presidente.

São necessários pelo menos 270 votos para se eleger, mas os estados decisivos devem ser Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. (ANSA).

