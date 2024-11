Trump e Kamala têm suas primeiras vitórias em Estados com fechamento das urnas na eleição dos EUA

Por Jarrett Renshaw e Gabriella Borter e Joseph Ax e Helen Coster

FILADÉLFIA (Reuters) - O republicano Donald Trump venceu em oito Estados na eleição presidencial desta terça-feira nos EUA, e a democrata Kamala Harris conquistou três, além de Washington D.C., segundo projeção da Edison Research, mas o resultado da disputa permanece incerto, com Estados cruciais que provavelmente não serão definidos por horas ou mesmo dias.

Os primeiros resultados foram os previstos, com a expectativa de que a disputa se resuma a sete Estados decisivos: Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Arizona, Michigan, Nevada e Wisconsin. As pesquisas de opinião mostraram os rivais empatados em todos os sete Estados até o dia da eleição.

Às 20h na costa leste dos EUA (22h no horário de Brasília), as urnas haviam sido fechadas em 25 Estados.

Trump tinha 90 votos do Colégio Eleitoral depois de vencer em Kentucky, Indiana, Virgínia Ocidental, Alabama, Flórida, Oklahoma, Missouri e Tennessee; Kamala ganhou 27 votos do Colégio Eleitoral por vencer em Vermont, Maryland, Massachusetts e Washington D.C. Um candidato precisa de um total de 270 votos no Colégio Eleitoral para conquistar a Presidência.