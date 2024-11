Este tripé com microfone e LED faz sucesso e custa a partir de R$ 40

Ter um bom tripé para celular em casa pode deixar seus vídeos e selfies com muito mais qualidade, já que ele mantém o telefone estabilizado na posição desejada. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que faz sucesso por oferecer mais de uma função: ele tem iluminação LED, microfone integrado e funciona com controle remoto Bluetooth.

Há opções similares desse produto 5 em 1 que estão à venda na Amazon e na Shopee, a partir de R$ 39,99. Confira a seguir as principais características do produto e o que dizem os consumidores que já o compraram.

O que os fabricantes dizem sobre o tripé?

Pode ser usado para gravar vídeos, fotografar, fazer chamadas de vídeo e lives;

Tem altura ajustável;

É compatível com aparelhos com até 8,5 cm de largura;

Controle Bluetooth com alcance de até cinco metros;

Tem parafuso rosca com padrão internacional 1/4, compatível com a maioria dos dispositivos.

O que diz quem comprou

O produto tem nota média entre 4,7 e 5 na Shopee. Leia algumas avaliações de consumidores.

Me surpreendeu. Chegou muito rápido, bem embalado. Material bom. A luz é boa, forte (mas é necessário pilhas) e o microfone ainda vou testar. Para iniciar a gravação das minhas aulas vai servir muito bem. Recomendo.

Thay Silfer

Excelente aquisição. Meu marido irá usar para o trabalho. Já fez vários testes. O microfone funciona muito bem, o tripé segura corretamente o celular e a luz tem três níveis diferentes. Foi superaprovado.

Juliana Rangel

Completo. É um suporte simples e barato para gravações caseiras, com ótima qualidade de luz e áudio. Recomendo.

Roxana Varela

Gostei do produto. Ainda estou avaliando e testando ele. Gostei da iluminação, do tripé de mesa, mas o microfone, já não sei. Não sei avaliar se está gravando e/ou deixando meus áudios melhores. Espero que esse pequeno investimento tenha valido a pena.

Adriene de Freitas

Pontos de atenção

Contudo, há relatos de compradores sobre falhas no funcionamento do microfone e da iluminação.

O suporte para o celular é bom para filmagem, porém a luz é bem fraca. O meu microfone não funciona. Tentei de diversas formas, mas não funcionou. O controle é bom, porque você pode conectar via Bluetooth no celular e controlar quando o vídeo começa e termina. Mas o tripé enquanto estabilizador é bom. O material é superfrágil também.

Márcia Melo

Infelizmente o LED não está funcionando e nem o controle. Fiquei bem triste.

Fernanda

Recebi todos os itens dentro do prazo, porém o microfone não funciona.

Luciana

Como suporte é bom. Chegou rápido e bem embalado, porém o LED veio sem a tampa da parte de trás. O microfone não faz diferença na captação do áudio. O LED funciona bem e tem variações de luz. Para quem deseja captar fotos eu recomendo, mas se, assim como eu, você buscou um produto para auxiliar na melhoria de captação de vídeo, eu não recomendo.

Any Chagas

