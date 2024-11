Sporting goleia City (4-1) na Champions antes de Amorim assumir United

O Sporting de Lisboa, comandado pelo técnico português Rúben Amorim, que na semana que vem assumirá o Manchester United, goleou o Manchester City por 4 a 1 nesta terça-feira (5), pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.

Phil Foden abriu o placar para os 'Citizens' logo aos quatro minutos no estádio José Alvalade, mas o time português virou o jogo com um hat-trick do artilheiro Viktor Gyökeres (38', 49' e 80') e mais um gol de Maxi Araújo (46').

Na classificação da fase de liga da Champions, o City (agora 6º) se mantém com 7 pontos, enquanto o Sporting (10 pontos) fica provisoriamente na vice-liderança, sendo superado apenas pelo Liverpool (12 pontos) e empatado com o Monaco (3º).

"Foi uma noite especial, não poderia pedir nada melhor", comemorou Amorim. "No Manchester United não se pode jogar assim, de maneira tão defensiva. Lá será outro mundo", acrescentou.

- Três derrotas seguidas -

Esta é a primeira derrota do Manchester City na Liga dos Campeões, mas a terceira seguida da equipe, depois da eliminação na Copa da Liga Inglesa diante do Tottenham (2 a 1) e do tropeço com o Bournemouth (2 a 1) no Campeonato Inglês.

O City vem sofrendo neste início de temporada com uma série de desfalques, o que obrigou o técnico Pep Guardiola a usar vários jogadores jovens e inexperientes.

Nomes como o ganhador da Bola de Ouro Rodri, Rúben Dias e Jack Grealish não estiveram em campo na capital portuguesa. Kevin De Bruyne, fora do time nas últimas sete semanas, e Ilkay Gündogan começaram no banco de reservas e entraram no segundo tempo, mas sem grande influência no jogo.

"É difícil de digerir. Mas agora estou com mais vontade do que nunca de devolver a equipe ao seu melhor nível", afirmou Guardiola após a derrota.

Os 'Citizens' começaram bem quando Foden aproveitou um erro do Sporting na saída de bola e marcou logo no início.

Erling Haaland desperdiçou quatro oportunidades claras nos primeiros 30 minutos que custaram caro para o time inglês.

Gyökeres, que no Campeonato Português já tem 16 gols em dez rodadas, empatou no final do primeiro tempo após jogada de contra-ataque.

- 'Obrigado, Rúben' -

Na volta do intervalo, um passe entre linhas de Pedro Gonçalves deixou Maxi Araújo cara a cara com o goleiro brasileiro Ederson e o atacante uruguaio não perdoou.

Depois, Gyökeres fez mais dois de pênalti para fechar a goleada.

O City teve a chance de diminuir a vantagem - também em cobrança de pênalti - quando o jogo estava três a um, mas Haaland acabou acertando a trave (68').

Rúbem Amorim, que antes do jogo foi homenageado pelo Sporting e recebeu um quadro que dizia 'Obrigado', deu de presente uma grande vitória, não só aos torcedores do time lisboeta, como também aos do Manchester United, clube que vai comandar a partir da próxima segunda-feira e arquirrival do City.

A goleada eleva ainda mais as expectativas antes de sua chegada a Old Trafford, embora Amorim ainda tenha mais um jogo a fazer pelo Sporting, no domingo, contra o Braga, pelo Campeonato Português.

