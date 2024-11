PT decide apoiar Davi Alcolumbre para presidência do Senado

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado, Beto Faro (PT-PA), afirmou nesta terça-feira, 5, que a sigla apoiará a candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência da Casa. A escolha da nova Mesa Diretora está prevista para fevereiro do ano que vem.

Favorito para ocupar o cargo, Alcolumbre presidiu o Senado entre 2019 e 2021 e tem o apoio do atual presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O anúncio formal do PT vai ocorrer na próxima semana, afirmou Faro.

Segundo o parlamentar paraense, esse "é um apoio que a muito vinha sendo alinhado, e que agora se definiu de forma mais concreta com todos os detalhes definidos e de acordo com ambas as partes".

Contando com o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alcolumbre já tem apoio formal de seis legendas: União Brasil, partido do senador do Amapá, PL, PP, PSB e PDT. Somados, são 44 integrantes da Casa.

Outro partido que deve apoiar Alcolumbre é o Republicanos, que tem quatro representantes no Senado. Caso o partido confirme a aliança, a candidatura do parlamentar terá o apoio formal de 48 senadores, sete a mais que o número necessário para vencer a eleição interna - 41.

A sigla de Pacheco, PSD, ainda não anunciou apoio formal ao senador, bem como MDB, Podemos, PSDB e Novo, que, somados, têm 33 senadores.