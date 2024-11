Proteína animal: Goiás vai cadastrar pequenas agroindústrias para capacitação

O governo de Goiás vai cadastrar agroindústrias de pequeno porte no Projeto de Promoção da Melhoria da Qualidade das Agroindústrias do Estado. A ideia é estimular a implementação de boas práticas, capacitação técnica e acesso a tecnologias adequadas em estabelecimentos que produzem itens de origem animal, com acompanhamento técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Um edital foi lançado nesta semana e as empresas terão 10 dias úteis para preencher e enviar o formulário de cadastro padrão.Segundo a Seapa, em nota, a consultoria inclui treinamento especializado em tecnologia, processos e gestão, com o objetivo de aprimorar a eficiência produtiva, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos.