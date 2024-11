Principal tribunal do México começa a discutir constitucionalidade da reforma judicial

Por Diego Oré

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Supremo Tribunal do México começou a discutir a constitucionalidade da polêmica reforma judicial nesta terça-feira, quase dois meses depois que deputados aprovaram a reforma que exigiria eleição de todos os juízes do país nos próximos anos.

O debate sobre as mudanças constitucionais aprovadas pelo Congresso e aprovadas pela maioria das legislaturas estaduais em setembro poderia desencadear uma crise institucional no México, uma vez que a presidente Claudia Sheinbaum argumentou que o tribunal não tem autoridade para analisar a reforma.

O tribunal, composto por 11 ministros, debaterá um projeto que inclui a redução de pontos-chave da reforma judicial, incluindo algumas das eleições por voto popular de juízes e magistrados. Apenas três dos 11 ministros do tribunal expressaram publicamente seu apoio à reforma judicial.

A Câmara dos Deputados do México votou em outubro para aprovar uma alteração constitucional que torna as reformas à Constituição "incontestáveis", levantando dúvidas sobre qual impacto uma decisão do Supremo Tribunal poderia ter.