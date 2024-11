Corpos queimados fazem polícia investigar sumiço de ex-Rota como homicídio

Do UOL, em São Paulo

Após dois corpos serem encontrados no carro carbonizado de um ex-PM da Rota neste sábado (2) em Itupeva (SP), a Polícia Civil passou a investigar o desaparecimento dele e de outra pessoa como assassinato.

O que aconteceu

Policiais civis fazem buscas para identificar os suspeitos de envolvimento no crime. O caso foi registrado como homicídio pelo plantão do 1º DP de Jundiaí, informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) ao UOL.

Ex-PM da Rota e outro homem saíram em um Jeep Compass de São Paulo a Campinas para cobrarem uma dívida em um haras na sexta-feira (1º). Contudo, a Polícia Civil ainda não informou de quem seria essa dívida e por que eles estavam fazendo a cobrança.

Ronaldo Felix Gomes, 45, estava com ex-PM da Rota em viagem para cobrar dívida em haras em Campinas (SP) Imagem: Reprodução

Após ida ao local, dupla não foi mais vista. O veículo usado pelo ex-PM Fabio Henrique Vieira, 53, e por Ronaldo Félix Gomes, 45, foi encontrado em chamas neste sábado (2) por guardas municipais de Itupeva, a 39 km de Campinas.

Após apagar o fogo, o Corpo de Bombeiros encontrou dois corpos carbonizados no veículo. Em um deles, havia um orifício no crânio semelhante ao de um disparo de arma de fogo. O homem que estava com o ex-PM tem registros criminais por roubo e receptação.

Perícia agora tenta confirmar se corpos eram da dupla desaparecida. Eles serão submetidos a exame de DNA e de arcada dentária.