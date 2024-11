PMI de serviços da China sobe a 52 em outubro; PMI composto avança a 51,9

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China subiu de 50,3 em setembro para 52 em outubro, segundo pesquisa da S&P Global com a Caixin divulgada nesta terça-feira, 5. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam leve alta para 50,5.

O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,3 para 51,9 no mesmo período. As leituras acima do nível de 50 indicam que a atividade econômica da China segue em território de expansão.

Para o economista sênior da Caixin, Wang Zhe, os números já representam o impacto das novas políticas de estímulo. "No entanto, o mercado de trabalho continua sob pressão, e os preços ainda estão moderados. A eficácia dessas novas políticas em melhorar a demanda doméstica, o emprego e os meios de subsistência exigirá um monitoramento próximo", acrescentou Wang, dizendo ainda que atingir a meta de crescimento da China para 2024 dependerá de uma recuperação sustentada na demanda do consumidor. "Isso significa que os esforços políticos devem se concentrar em aumentar a renda disponível das famílias."

*Com informações da Dow Jones Newswires.