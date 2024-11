Plano tarifário de Trump pode custar US$78 bi aos norte-americanos em gastos anuais, mostra estudo

(Reuters) - Os consumidores norte-americanos podem perder até 78 bilhões de dólares em poder de compra anual se a proposta de tarifas sobre importações do candidato republicano, Donald Trump, for implementada, mostrou um estudo da Federação Nacional de Varejo (NRF, na sigla em inglês) na segunda-feira.

Segundo o estudo, as tarifas propostas afetariam categorias de produtos de consumo, como vestuário, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, calçados e artigos de viagem, afetando especialmente os itens em que a China é um dos principais fornecedores.

Os consumidores têm se mostrado mais cautelosos nos últimos dois anos e procurado cada vez mais limitar suas despesas, reduzindo os gastos não essenciais, o que, por sua vez, afetou as vendas de varejistas e das empresas de bens de consumo nos Estados Unidos.

"Os varejistas dependem muito de produtos e componentes de fabricação importados para que possam oferecer a seus clientes uma variedade de produtos a preços acessíveis", disse Jonathan Gold, vice-presidente de cadeia de oferta e política alfandegária da NRF.

No entanto, se as tarifas de importação forem implementadas, o impacto sobre as famílias de baixa renda será ainda maior, pois as tarifas, que são um imposto pago pelo importador norte-americano, acaba saindo do bolso dos consumidores por meio de preços mais altos, segundo o relatório.

Trump lançou a ideia de uma tarifa universal de 10% sobre as importações de todos os países estrangeiros em uma entrevista ao The Washington Post em agosto do ano passado, e disse em fevereiro que haveria uma tarifa adicional de 60% a 100% sobre as importações da China.

(Por Anuja Bharat Mistry em Bengaluru)