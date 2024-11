PDT formaliza apoio a Hugo Motta na Câmara e líder diz que Elmar comunicou desistência

O PDT formalizou nesta terça-feira, 5, o apoio a Hugo Motta para a presidência da Câmara. O partido antes sinalizava uma composição com Elmar Nascimento (União-BA), que deve desistir oficialmente da disputa.

De acordo com o líder do PDT na Casa, Afonso Motta (RS), a desistência de Elmar já foi comunicada à bancada. O anúncio do embarque na candidatura de Motta contou com a presença do ministro da Previdência, Carlos Lupi, integrante do partido, e do líder da Maioria na Câmara, André Figueiredo (CE).

O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), fiador da candidatura de Motta, participou da reunião da bancada do PDT que formalizou o apoio ao líder do Republicanos.