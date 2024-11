Para não perder espaço, União rifa Elmar e busca retomar acordo com Lira

Sem o apoio das maiores bancadas da Câmara dos Deputados para conseguir viabilizar a candidatura do líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), para o comando da casa, o partido mudou a rota e retomou as negociações com o atual presidente, Arthur Lira (PP-AL), para ter algum espaço a partir de 2025.

O que aconteceu

União Brasil deve ficar com o Orçamento. Elmar disse ao UOL que o partido deve relatar a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026. "Esse foi o acordo feito com Lira na reeleição dele em 2023", afirmou.

MDB pode assumir comando da CCJ em 2025. Pelo acordo original, PT, PL, União e MDB fariam o revezamento no comando da CCJ, mas, segundo aliados do deputado alagoano, o arranjo só seria mantido se Elmar desistisse da candidatura e o partido fosse para o bloco do indicado de Lira, o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

Elmar deve oficializar a desistência de sua candidatura hoje. O deputado baiano vai se reunir com a bancada do partido na tarde desta terça-feira (5) para oficializar sua saída da disputa e apoiar Motta.

União Brasil busca recuperar o acordo feito com Lira em sua reeleição. O presidente do partido, Antonio Rueda, o vice, ACM Neto, e Elmar estão negociando com o deputado alagoano e Hugo os espaços que a sigla terá na Casa. A legenda ainda pode pleitear a segunda vice- presidência da Câmara.

Amigos, amigos, negócios à parte

Presidente da Câmara soltou a mão de Elmar e abraçou Motta. Durante meses, a expectativa era que Lira escolhesse o líder do União Brasil, mas aliados afirmaram ao UOL que o candidato "de coração" era Motta. O deputado alagoano não pode se reeleger e quer fazer um sucessor para transferir seu capital político e ter influência na Casa.

Elmar não se "viabilizou", e Motta virou o "candidato de consenso". Segundo relatos de deputados próximos a Lira, o líder do União Brasil não foi indicado para ser seu sucessor por "falta de apoio" dos partidos. O republicano, contudo, é o deputado que dialoga com todos os grupos políticos da Câmara e seria o postulante com maior aceitação entre as siglas.

Após Lira oficializar Hugo, bancadas se posicionaram. Além do seu próprio partido, o líder do Republicanos já conta com os apoios do PP, PL, MDB, Federação PT, PCdoB, PV e Podemos. As siglas somam mais de 300 votos que poderiam eleger Motta com folga.

Partidos que declaram apoio a Elmar devem apoiar Motta. PSB e PDT que, anteriormente apoiavam a candidatura do líder do União Brasil, devem oficializar ainda hoje a entrada no bloco de Hugo. O PSDB-Cidadania, Avante, Solidariedade e PRD também devem aderir ao grupo.

PSD fica isolado. O líder do partido, Antonio Brito (BA), também está na disputa pela presidência da Casa. No final de semana, o deputado baiano conversou com o presidente da sigla, Gilberto Kassab, Elmar e Rueda. Depois do encontro, informou aos deputados da bancada que mantinha a candidatura e marcou uma reunião nesta terça-feira para definir os próximos passos.