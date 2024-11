Papa faz visita surpresa a ex-ministra italiana pró-aborto

VATICANO, 5 NOV (ANSA) - O papa Francisco visitou nesta terça-feira (5) a ex-ministra das Relações Exteriores da Itália Emma Bonino (2013-2014), conhecida por sua luta em defesa do direito ao aborto.

"Foi uma visita de cortesia inesperada e uma agradável surpresa", disse uma fonte próxima a Bonino, que recebeu alta recentemente de um hospital em Roma, após ter sido internada na UTI devido a uma crise cardíaca e respiratória.

Depois de ter sido diagnosticada com um tumor no pulmão em 2016, a ex-chanceler chegou a receber um telefonema de encorajamento do Papa, que já a definiu como "uma das grandes" personalidades da Itália na atualidade.

Presidente do partido de centro Mais Europa, Bonino tem 76 anos e defende causas que vão de encontro aos ensinamentos da Igreja Católica, como o direito ao aborto e ao suicídio assistido, mas também ideais que encontram ressonância no papado de Francisco, como o acolhimento e a integração de imigrantes e refugiados. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.