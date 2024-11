Pacheco defende que não se coloque 'obstáculo intransponível' para votar reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta terça-feira, 5, que parlamentares e setores econômicos não coloquem "um obstáculo intransponível" para votar a regulamentação da reforma tributária. "Não podemos colocar um obstáculo intransponível para a finalização da tributária, porque isso seria um retrocesso ao nosso País, porque é a reforma mais difícil de ser feita e conseguimos fazer a partir de uma união muito saudável", declarou.

A fala se deu no 2º Simpósio da Liberdade Econômica, em Brasília, junto do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, do ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), do secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, e do senador Efraim Filho (União Brasil-PB).

Pacheco defendeu que o Brasil conseguiu aprovar uma série de reformas econômicas nos últimos 10 anos, mesmo com uma série de turbulências políticas.

"A despeito de, nos últimos 10 anos o Brasil ter vivido turbulências, com impeachment de presidente, cassação de presidente da Câmara, prisão de ex-presidentes, pessoas indo às ruas insatisfeitas com a política, com uma crise sanitária que fez com que mudássemos nossos comportamentos, com ataques inimagináveis à democracia, o Brasil foi capaz de promover reformas estruturantes", afirmou o presidente do Senado.

Pacheco citou uma série de propostas, que vão desde o teto de gastos e a reforma trabalhista, no governo de Michel Temer, a reforma da Previdência, no governo de Jair Bolsonaro, e os projetos de transição energética (como o do combustível do futuro e do hidrogênio verde), o arcabouço fiscal e a reforma tributária, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente do Senado disse que a regulamentação da reforma tributária seria uma forma de "coroar" essa agenda de reformas estruturantes. "Ela é muito importante, longe de ser perfeita e ideal, mas importante para gerarmos uma nova era de expectativa", disse, alegando que "nada será definitivo ou imutável" no texto.