Brasil fica debaixo de chuva: onde vão acontecer tempestades esta semana?

Parte do Brasil terá chuva abundante nesta semana. O volume será maior principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, segundo a MetSul.

Sudeste e Centro-Oeste

As chuvas no Sudeste e Centro-Oeste ocorrerão em uma atmosfera aquecida, com a presença do ar tropical. Por isso, é provável que as chuvas sejam fortes, com risco de temporais, raios, granizo e ventos, especialmente no período da tarde e noite.

No Centro-Oeste, a previsão é de muita chuva durante toda a semana, em diversas áreas. Os maiores acumulados devem ocorrer em Mato Grosso, no norte e leste de Mato Grosso do Sul e em Goiás, segundo a MetSul.

Em São Paulo, espera-se muita chuva em várias cidades. Chuvas intensas também são previstas para o Triângulo Mineiro, enquanto no restante de Minas Gerais as precipitações devem ser mais isoladas.

Nortel, Nordeste e Sul

Na região Norte, as chuvas mais intensas ocorrem no Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins. Já em Roraima, Amapá e no norte do Pará, a previsão é de chuvas bem mais esparsas, com pancadas isoladas, segundo a MetSul.

No Nordeste, a previsão é de chuvas irregulares na maior parte da região, concentrando-se principalmente na faixa costeira, especialmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. No entanto, mesmo no litoral, as precipitações serão escassas e localizadas, sendo mais intensas na Bahia.

A região Sul terá chuva nos três estados. O Paraná deve registrar os maiores acumulados: a instabilidade será constante, com chuva diária, embora não ocorra em todos os locais todos os dias.