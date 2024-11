Nvidia ultrapassa a Apple e volta a ser empresa mais valiosa do mundo

Com avanço de mais de 2% nas ações nesta terça-feira, 5, a Nvidia voltou a ser a companhia mais valiosa do mundo, segundo monitoramento do Companies MarketCap, ultrapassando o valor de mercado da Apple no começo desta tarde. Por volta de 13h15 (de Brasília), a gigante dos semicondutores era avaliada em US$ 3,416 trilhões, enquanto a fabricante de Iphones tinha market cap de US$ 3,363 trilhões.

Nesta terça, as ações de empresas de semicondutores subiam em bloco, e os ganhos foram impulsionados após a divulgação do Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA em outubro, medido pelo instituto ISM.

Na comparação anual, a Nvidia se valorizou em mais de 200%, e já chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo, mas perdeu valor de mercado em meio a uma correção em agosto.