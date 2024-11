Nvidia supera Apple como a companhia mais valiosa do mundo

A gigante dos semicondutores Nvidia superou, nesta terça-feira (5), a Apple como a companhia mais valiosa do mundo, em meio ao boom da inteligência artificial (IA) que move Wall Street.

As ações da Nvidia subiram 2,9%, para 139,93 dólares, o que elevou sua capitalização de mercado para 3,43 trilhões de dólares (R$ 19,8 trilhões), à frente dos 3,38 trilhões (R$ 19,5 trilhões) da Apple.

Atualmente, a Nvidia vale mais que Amazon e Meta juntas.

As principais companhias tecnológicas do planeta estão investindo bilhões de dólares na poderosa tecnologia da Nvidia para IA, que é essencial para "treinar" sistemas de IA generativa como o ChatGPT da OpenAI, e o Gemini do Google.

Na sexta-feira, a Nvidia passará a integrar o índice Dow Jones Industrial Average, outra demonstração da ascensão vertiginosa de uma empresa cujo valor em bolsa cresceu mais de 850% desde o fim de 2022, quando o ChatGPT deu início ao boom da IA.

