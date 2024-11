Nervosismo na Flórida, onde seguidores de Trump se reúnem para ver resultados da eleição

Houve nervosismo e orações entre os seguidores do candidato republicano, Donald Trump, na medida em que conheciam os resultados das eleições presidenciais desta terça-feira (5) em um centro de convenções no estado da Flórida, onde espera-se que o ex-presidente pronuncie um discurso.

No Centro de Convenções do Condado de Palm Beach, a maioria dos presentes, alguns vestidos com trajes formais e outros mais casuais, usava o característico boné vermelho de Trump com a frase "Make America Great Again" (Façam os Estados Unidos grandes outra vez).

"Esta eleição é muito tensa e pode ser o dia mais importante na história de nosso país, porque pode ser o dia em que nosso país vai acabar, ou o dia em que nosso país vai começar a prosperar por mais 100 anos", opinou Will Staten, de 18 anos, presente no evento.

"Tudo pode acontecer. As pesquisas dizem 17 mil coisas diferentes. Não confio nelas. [...] A única coisa que posso fazer é rezar", acrescentou.

Atrás dele, telões projetam os sinais das emissoras de notícias CNN, Fox e MSNBC, que, por sua vez, competem para entregar resultados ao público assim que as seções eleitorais começam a fechar em todos os Estados Unidos.

No centro de convenções, que foi cercado por um perímetro de segurança para a ocasião, Jill Cohen, de 58 anos, apoiadora de Trump, revelou temer que os opositores do republicano tentem alguma trapaça.

"Tenho medo das pessoas que não entendem o que está em jogo, como a paz. O presidente Trump é o presidente mais pacífico que já tivemos", afirmou.

"Se há alguém que vai acabar com todas as guerras e os assassinatos, é o presidente Trump", acrescentou.

- 'Alguma confiança' -

Situada no sudeste dos Estados Unidos, a Flórida se tornou um lar espiritual para Trump, que enfrentou uma série de problemas legais em sua cidade natal, Nova York.

Nesse estado, um reduto republicano, ele tem residência em Mar-a-Lago, que também funciona como um clube de membros.

Embora haja muito nervosismo na reunião em Palm Beach pelo resultado das eleições, com Trump e a vice-presidente Kamala Harris praticamente em empate técnico, segundo as pesquisas anteriores à votação, alguns estão bastante otimistas.

"Donald Trump vai ganhar", disse Rocco Talarico, de 68 anos, adornado com seu boné "MAGA" (Make America Great Again) e um casaco de couro com as palavras "Born to Ride" (Nascido para rodar) e "Donald Trump" estampadas.

"Precisamos disso porque nosso país agora mesmo não tem fronteiras, o crime é alto, nosso mercado de valores está mal, nossos preços de gasolina e alimentos são altos. Kamala [Harris] não fez nada durante quatro anos", opinou.

Mike McCormack, de 50 anos, foi ainda mais crítico em relação a Kamala Harris. "Não acho que Donald Trump possa ser muito influenciado pelo exterior, e acredito firmemente que [Kamala] Harris está, na realidade, sendo controlada e manipulada. Não tenho fé nela", declarou ele à AFP.

Também manifestou dúvidas sobre a integridade das eleições, algo que Trump tem levantado repetidamente sem provas, denunciando uma conspiração de seus adversários para impedi-lo de chegar à presidência.

"Tenho alguma confiança nesta eleição, [mas] não muita", declarou McCormack.

