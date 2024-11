'Não é um centroavante', afirma Benzema sobre Mbappé

O ex-atacante do Real Madrid e da seleção francesa Karim Benzema afirmou em um canal de televisão da Espanha que seu compatriota Kylian Mbappé não é realmente um centroavante e apontou uma falta de compatibilidade com Vinícius Júnior no ataque merengue.

"O problema para mim é que Mbappé não é um centroavante. Toda vez que joga como '9' pela França ele não vai bem, não é a sua posição. O problema é que na esquerda tem outro jogador que está no mesmo nível", afirmou o Benzema em entrevista concedida na segunda-feira (4) à noite ao programa esportivo 'El Chiringuito'.

"Você não pode colocar Vini na direita ou pelo meio, ele faz a diferença na esquerda. Vamos ver como [o técnico do Real Madrid, Carlo] Ancelotti resolve isso", acrescentou o atacante de 36 anos, atualmente no Al-Ittihad da Arábia Saudita.

"Ancelotti sabe muito e vai encontrar uma solução. Mbappé não é um '9'. A torcida pede muitas coisas, é muita pressão", continuou Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022.

Para o veterano atacante, Mbappé precisa se adaptar à nova função: "Ele não pode desistir. Não acho que Vini será deslocado porque ele é o melhor do mundo agora. Tem que colocar na cabeça que agora é um '9' e esquecer da esquerda".

Benzema, que foi jogador do Real Madrid por 14 temporadas, comparou sua passagem pelo clube com a de Mbappé: "Minha situação no primeiro ano e a de Kylian são diferentes. Eu tinha 21 anos e ele tem 25, não é a mesma coisa".

"Ele sabe que existe muita pressão no Real Madrid. Se você não faz um gol em dois ou três jogos, vão te matar. Ele tem que aprender a viver isso. Tem que lidar com essa pressão. Cada jogo é diferente e você tem que fazer gols. Ele foi contratado e tem capacidade para isso", concluiu.

ati/ig/rsc/mcd/cb/dd

© Agence France-Presse