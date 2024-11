Morre Marina Magro, aos 51 anos, procuradora-geral da cidade de São Paulo

A procuradora-geral do município de São Paulo, Marina Magro Beringhs Martinez, morreu na manhã desta terça-feira (5), aos 51 anos. A informação foi divulgada em nota assinada pela procuradora adjunta, Rachel Mendes.

O que aconteceu

A causa da morte não foi informada até o momento. A reportagem apurou que a procuradora-geral fazia tratamento contra um câncer.

Marina Magro assumiu a procuradoria-geral em setembro de 2019. Ela atuou como procuradora por mais de 20 anos.

A Prefeitura de São Paulo definiu Marina como uma pessoa que inspirava a todos por sua "incansável dedicação à Justiça". "Foi também amiga pessoal de tantas pessoas que conheceu nos seus mais de 20 anos como procuradora do município, amigos esses com quem compartilhamos nossa dor e nossos sentimentos nesse momento, com especial carinho e pesar dirigidos à sua família, seu marido e seu filho", diz nota da procuradoria.

O velório será realizado no hall principal do prédio da prefeitura, no Viaduto do Chá, a partir das 13h. O sepultamento, entretanto, será reservado a familiares.