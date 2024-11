Milan vence, Juventus empata, e Bologna perde na Champions

SÃO PAULO, 5 NOV (ANSA) - Em partidas válidas pela quarta rodada da Uefa Champions League nesta terça-feira (5), os times italianos tiveram resultados distintos: o Milan derrotou o Real Madrid, por 3 a 1; a Juventus empatou em 1 a 1 com o Lille; e o Bologna perdeu para o Monaco por 1 a 0.

Em uma partida eletrizante, o Milan abriu o placar aos 11 minutos, após Thiaw cabecear para o fundo do gol depois de um escanteio pela esquerda. Na sequência, Mbappé quase empatou com um chute forte, mas o goleiro Maignan espalmou.

Aos 20 minutos, Vinícius Júnior recebeu a bola de Bellingham na área e foi derrubado por Emerson Royal. O juiz marcou pênalti, e o próprio atacante brasileiro converteu, deixando tudo igual no marcador.

Já quase nos minutos finais, Morata colocou o Milan na frente de novo. Rafael Leão recebeu na área e chutou rasteiro, mas Lunin deu rebote, e o atacante espanhol do time italiano marcou livre.

O Milan fechou a vitória com Reijnders, depois de uma jogada iniciada por Leão. O Real Madrid chegou a diminuir a vantagem, aos 35 minutos, mas, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento de Rüdiger, que estava em posição irregular.

Com o resultado, os italianos chegaram a seis pontos e subiram provisoriamente para o 18º lugar, logo atrás do Real (17º), que leva vantagem no saldo de gols.

Enquanto isso, no estádio Pierre-Mauroy, na França, o Lille abriu o placar aos 26 minutos da etapa inicial contra a Juventus, com Jonathan David.

Por sua vez, a Velha Senhora conseguiu o empate aos 13 do segundo tempo. Francisco Conceição sofreu uma falta dentro da área e o juiz marcou a penalidade. Vlahovic cobrou e fez o gol.

Com o empate, o Lille subiu momentaneamente para 12º, com sete pontos. Esta é a mesma pontuação da Juve, que aparece em 10º por conta do saldo de gols.

Já no jogo do Bologna, o Monaco ganhou por 1 a 0, com um gol de Kehrer, aos 40 minutos da etapa final. A vitória fez o time do Principado de Mônaco assumir provisoriamente a terceira posição na tabela de classificação da fase de liga, enquanto que o Bologna soma um ponto, no 30º lugar. (ANSA).

