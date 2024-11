Testei o creme facial Revitalift e minha pele ficou mais hidratada e firme

Depois que completei 35 anos, passei a buscar por produtos que prometem amenizar linhas de expressão e prevenir rugas. Como tenho a pele mista, precisava de um hidratante facial que não piorasse a oleosidade para incluir na rotina de skincare. E, após testar algumas marcas, cheguei até o creme facial anti-idade L'Oréal Paris Revitalift com ácido hialurônico, de uso noturno.

O creme promete hidratação por até 24 horas sem deixar o rosto oleoso, redução de linhas de expressão em duas semanas e menos rugas em até oito semanas de uso. A seguir, conto o que gostei e pontos de atenção.

O que eu gostei

Hidratação. A fórmula com ácido hialurônico, que reforça a hidratação da pele e ajuda no preenchimento das linhas finas, cumpre o que promete: já no primeiro mês de uso, senti o meu rosto mais hidratado, a pele mais firme e redução das linhas de expressão próximas aos olhos.

Não deixa a pele oleosa. O creme tem absorção super-rápida e não deixa a pele oleosa. Logo após a aplicação, antes de dormir, já foi possível deitar sem que o creme saísse no travesseiro.

Efeito pele aveludada. Após a aplicação, já consegui sentir a pele mais hidratada, macia e com aquela sensação aveludada.

Fácil de espalhar. A consistência é bem leve e deixa o produto bem fácil de espalhar na pele.

Cheiro. Suave e não é enjoativo como em alguns cosméticos. Eu achei muito agradável.

Embalagem. Achei o pote prático e funcional. É possível pegar uma quantidade de creme com as pontas dos dedos e evitar o desperdício, coma às vezes acontece com os cremes em tubos tipo bisnaga.

Rendimento. Basta um pouquinho de creme na ponta do dedo para espalhar o produto por todo o rosto.

Preço. Tem um bom custo em comparação a outros produtos com a mesma finalidade e, pelo efeito que tem, vale o preço.

Quantidade suficiente para aplicar no rosto todo Imagem: Arquivo Pessoal

Pontos de atenção

Não é exatamente um problema, mas, é importante ficar atenta na hora de pegar o produto para aplicar. Como ele é leve e fácil de espalhar, basta uma quantidade pequena para cobrir todo o rosto. No começo, acabei usando mais do que o necessário, mas com o passar dos dias, entendi como evitar o desperdício.

O que mudou para mim

Usando o produto, senti o rosto mais hidratado, macio e viçoso no dia a dia e sem aspecto oleoso. Também notei uma redução das linhas de expressão, que era o objetivo principal do uso.

Por absorver bem rápido depois de aplicar no rosto, achei bastante prático para usar na rotina noturna de skincare, já que é só passar e ir dormir —não precisa esperar secar antes de deitar.

Para quem vale a pena

Eu indico o creme facial anti-idade L'Oréal Paris Revitalift noturno para quem busca um produto com preço bom e que promova um rosto mais hidratado, com menos linhas de expressão e rugas, sem deixar a pele oleosa.

Vale dizer que ele pode ser usado por todos os tipos de pele, segundo a fabricante, e serve tanto para mulheres quanto homens.

