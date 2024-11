Itaú Unibanco deve ter dividendo extraordinário, diz presidente

O presidente-executivo do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, afirmou nesta terça-feira que "certamente" o banco deverá pagar dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2024, com base nas informações que dispõe atualmente.

"Nada mudou em relação à nossa expectativa de um dividendo extraordinário", afirmou o executivo a jornalistas após o maior banco do país em ativos reportar na véspera lucro de 10,675 bilhões de reais no terceiro trimestre.

"A discussão é sobre qual é o tamanho do dividendo", disse o executivo, acrescentando que a divulgação dessa decisão deve ocorrer no começo de 2025, quando será publicado o balanço de 2024, bem com as projeções do banco para o próximo exercício.