Jovens morrem após despencarem do 17º andar de prédio em construção em SP

Dois homens morreram após caírem do 17º andar de um prédio em construção no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na segunda-feira (4).

O que aconteceu

Ricelio Fernandes e Silva e Paulo Afonso de Souza Bilio despencaram de uma altura de aproximadamente 25 metros. Os jovens, que trabalhavam na obra, estavam em um andaime quando caíram.

Vítimas, que são naturais do Maranhão, trabalhavam no local desde maio de 2024. Os corpos foram levados de avião até as cidades das vítimas, para serem sepultados por suas respectivas famílias.

Paulo Afonso deixa a esposa e uma filha de 1 ano. Ricelio não era casado e não tinha filhos.

Prefeitura de Buriti Bravo, cidade natal de Paulo Afonso, divulgou nota de pesar e disse "lamentar profundamente" o ocorrido. "Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com a família enlutada e amigos, oferecendo nossas mais sinceras condolências. Sua memória permanecerá viva no coração de todos que foram tocados por sua vida".

Prefeitura de São João dos Patos, cidade de Ricelio, também divulgou nota de pesar. "Neste momento de dor e consternação, nos unimos aos familiares e amigos, pedindo a Deus união e força para superar tão irreparável perda".

Caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo para determinar as circunstâncias do acidente. O nome da empresa responsável pela obra não foi divulgado.