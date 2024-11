Ibovespa tem alta discreta à espera de eleição dos EUA e medidas fiscais

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta modesta nesta terça-feira, assegurada pelo avanço de 3% de Itaú Unibanco após resultado trimestral, com o maior banco do país revisando para cima a previsão de crescimento de crédito e sinalizando dividendo extraordinário para 2024.

Expectativas relacionadas a um aguardado pacote fiscal do governo também afetaram as negociações na B3, assim como apostas sobre o desfecho da eleição presidencial norte-americana, em meio à disputa acirrada entre a democrata e vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,11%, a 130.660,75 pontos, tendo marcado 129.692,26 pontos na mínima e 130.768,59 pontos na máxima do dia. O volume financeiro no pregão somou 19,5 bilhões de reais.

De acordo com o analista Hayson Silva, da corretora Nova Futura Investimentos, o Ibovespa se afastou das mínimas com a antecipação de uma reunião com uma série de ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil, para continuar as tratativas sobre corte de gastos.

A antecipação "aumentou a expectativa de um anúncio sobre medidas fiscais", observou Silva, acrescentando que a possibilidade de um pacote fiscal sair favoreceu o Ibovespa, mesmo em um cenário de cautela diante da eleição nos EUA e o risco de uma contagem de votos prolongada.

"No Brasil, a agenda fiscal segue como um tema chave", reforçou o analista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com ministros na véspera para definir o pacote, mas o encontro terminou sem anúncio. Também na segunda, Haddad afirmou que as medidas estavam adiantadas, prevendo um anúncio para esta semana.

Conforme notou o sócio e advisor da Blue3 Willian Queiroz, o mercado está precificando "praticamente minuto a minuto" qualquer especulação envolvendo a proposta fiscal. E sem um cenário mais concreto, uma ideia mais clara do desfecho das negociações, "a cada notícia há uma reviravolta", acrescentou.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 3%, após reportar um lucro líquido gerencial de 10,675 bilhões de reais, uma alta de 18% ano a ano, que superou ligeiramente previsões de analistas. O maior banco do país por ativos também revisou para cima previsão de crescimento da carteira de crédito, e o CEO Milton Maluhy Filho afirmou que o banco "certamente" pagará dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2024, com base nas informações que dispõe atualmente.

- RD SAÚDE ON subiu 3,06%, também entre as maiores altas do pregão. Analistas do UBS BB chamaram a atenção para dados da IQVIA mostrando que a abertura de farmácias ganhou tração em 2024, com as grandes redes, como RD, e associações continuando a ganhar participação de mercado. "O market share de 15,7% da RD no Brasil ainda sugere espaço para expansão sólida nos próximos anos", afirmaram Vinicius Strano e equipe em relatório enviado a clientes nesta terça-feira.

- TOTVS ON avançou 3,74%, no quinto pregão seguido de alta, em meio a especulações envolvendo interesse da companhia na Linx. A Totvs também divulga na quarta-feira seu resultado trimestral, após o fechamento do mercado.

- TIM BRASIL ON caiu 3,93%, mesmo após divulgar que seu lucro líquido normalizado do terceiro trimestre cresceu 11,2% no comparativo anual, para 805 milhões de reais, bem como que irá remunerar seus acionistas em cerca de 3,5 bilhões de reais, com referência ao ano de 2024. A empresa manteve suas projeções para 2024 a 2026. No setor, TELEFÔNICA BRASIL ON, que opera sob a marca Vivo e divulga balanço nesta terça-feira ainda, recuou 0,69%.

- CARREFOUR BRASIL ON fechou em queda de 5,17%, em sessão de correção, após seis pregões seguidos de alta, período em que acumulou um ganho de cerca de 16%. No setor, GPA ON, que divulga balanço após o fechamento, encerrou o pregão com alta de 0,95%.

- PETROBRAS PN cedeu 0,31%, apesar do avanço do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subiu 0,6%. PETROBRAS ON perdeu 0,5%.

- VALE ON caiu 0,88%, perdendo o fôlego positivo da primeira etapa, quando buscou suporte no avanço dos futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 2,53%, a 791 iuanes (111,33 dólares) a tonelada métrica. No início da sessão, atingiu o maior valor desde 17 de outubro, 798 iuanes por tonelada.