Homem que vendia mulheres para cartel do México é condenado em El Salvador

A Justiça de El Salvador condenou a 15 anos de prisão um homem que recrutava mulheres com a promessa de levá-las para os Estados Unidos, mas que as vendia no México para o cartel Los Zetas com o objetivo de exploração sexual.

Jesús Guardado foi condenado por "recrutar mulheres em El Salvador e levá-las para o México, onde as comercializava junto a um cartel", publicou nesta terça-feira (05) a Procuradoria Geral da República (FGR, sigla em espanhol) em sua conta no X.

Guardado vai cumprir 10 anos de prisão pelo crime de "tráfico de pessoas agravado" e outros cinco por tentativa de estupro. A FGR não informou em quantos casos de tráfico de mulheres ele está envolvido, mas um deles ocorreu em 2010.

Uma fonte da Justiça explicou que Guardado fazia parte do cartel mexicano Los Zetas, que era formado por ex-militares de elite e foi praticamente dissolvido.

Segundo a FGR, Guardado se oferecia para levar as mulheres "gratuitamente" para os Estados Unidos, mas, em vez disso, levava as vítimas para o México, onde tentava abusar sexualmente delas.

"Posteriormente, vendia as mulheres para esse grupo. Essa era a sua atividade propriamente", explicou a fonte, acrescentando que o grupo criminoso mexicano levava as vítimas para bordéis ou hotéis, onde elas eram exploradas sexualmente.

ob/mis/db/lb/yr

