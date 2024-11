Homem mata namorada com peso de academia e enterra corpo no quintal no RS

Um homem foi preso por suspeita de matar a namorada com golpes de faca e com um peso de academia em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre (RS).

O que aconteceu

Edson de Jesus, 41, confessou que matou Edilene Silveira Sartori, 38. De acordo com a delegada do caso, Angélica Giovanella, o suspeito assumiu a autoria do crime após a polícia localizar o corpo da vítima enterrado no quintal da casa dele.

Edilene era considerada desaparecida desde a sexta-feira (1º). Na ocasião, o próprio Edson procurou a polícia para registrar boletim de ocorrência pelo desaparecimento de sua companheira.

Polícia suspeitou da versão apresentada por Edson. Na segunda-feira (4), agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul foram até a casa dele para realizar buscas e o corpo de Edilene foi encontrado enterrado embaixo de uma casa que fica no quintal da residência.

Corpo da vítima apresentava diversos ferimentos. Ainda segundo a investigação, ela sofreu ao menos oito perfurações na região do abdômen e duas no pescoço. Edilene deixou três filhos com idades de 16, 13 e 8 anos.

Crime pode ter sido motivado após uma discussão entre a vítima e o suspeito. Conforme a polícia, Edson é suspeito de ter abusado sexualmente de uma parente de Edilene e, no dia em que foi morta, a mulher teria questionado se ele de fato abusou de sua familiar, fato que deixou o homem "descontrolado", a ponto de matar a namorada.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul converteu a prisão de Edson para preventiva. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.