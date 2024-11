Harris vence em Nova York e Illinois, Trump ganha outros dois estados

A democrata Kamala Harris venceu em Nova York e no importante estado de Illinois, além de Rhode Island, enquanto o republicano Donald Trump aumentou seu total de votos no colégio eleitoral com vitórias na Louisiana e no Mississippi, conforme projetado pelas emissoras dos EUA nesta terça-feira (5).

Muitos dos principais estados-pêndulo na eleição presidencial dos EUA, incluindo Geórgia e Pensilvânia, ainda não foram definidos.

