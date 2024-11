Expansão de serviços no Brasil acelera em outubro com demanda forte, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A maior entrada de novos pedidos desde meados de 2022 impulsionou o setor de serviços em outubro, apesar do aumento das pressões de custos, mostrou nesta terça-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI).

O PMI de serviços do Brasil da S&P Global avançou a 56,2 em outubro, de 55,8 em setembro, atingindo o nível mais elevado desde julho. A marca de 50 separa crescimento de contração.

Em meio ao apetite dos clientes, os fornecedores de serviços ampliaram a produção em outubro, com as vendas aumentando no ritmo mais forte em quase dois anos e meio.

Os dados da pesquisa mostraram que os setores de Transporte e Informação e Comunicação tiveram os melhores desempenhos em outubro, já que tanto os novos negócios quanto a produção ficaram acima dos níveis vistos nas outras três categorias monitoradas.

Apesar do cenário favorável, as contratações nas empresas de serviços foram pausadas no mês, encerrando uma sequência de um ano de aumento no emprego no setor. Enquanto algumas empresas indicaram que a força da demanda sustentou os esforços de contratação, outras sugeriram que considerações sobre custos prejudicaram esse movimento.

Em termos de inflação, a depreciação cambial e as secas levaram a um forte aumento nos gastos das empresas, pressionando os preços de produtos como químicos, componentes eletrônicos, alimentos, combustíveis, metais, papel e plástico.

Embora as empresas tenham continuado a repassar os custos aos clientes, a taxa de inflação dos preços cobrados não mudou em relação a setembro.

As expectativas de que a demanda continuará favorável no ano à frente ajudaram as expectativas de produção, com mais da metade dos pesquisados prevendo crescimento, enquanto apenas 1% disse esperar queda.

Com a expansão também da indústria em outubro, o PMI Composto do Brasil mostrou aceleração do ritmo do setor privado ao subir para 55,9 no mês, de 55,2 em setembro.

"O setor privado do Brasil iniciou o quarto trimestre em tom positivo, com o crescimento dos novos negócios atingindo o nível mais alto desde meados de 2022 devido a uma expansão notável nos serviços", disse a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

"Essa alta contribuiu para um aumento significativo na produção agregada, mas as empresas mostraram um pouco de moderação em relação às contratações e expectativas futuras."