É proibido no governo utilizar "gasto" quando se fala em educação, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que desde que assumiu seu primeiro mandato como presidente, em 2003, proibiu que membros do seu governo usem o termo "gasto" para se referir à educação.

Na abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Lula destacou que enxerga a educação como "o investimento com mais retorno que um país pode ter".

A fala do presidente chega enquanto o governo está na fase final de preparação de um pacote para contenção de gastos obrigatórios que inclui estabelecer que despesas com saúde e educação passem a ser disciplinadas pelas regras estabelecidas pelo arcabouço fiscal, que combina metas de resultado primário com um teto para o crescimento real das despesas de até 2,5% ao ano, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.

(Por Lisandra Paraguassu; Texto de Victor Borges)