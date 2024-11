DuPont aumenta previsão de lucro para ano acima das estimativas

(Reuters) - A DuPont de Nemours elevou sua previsão de lucro para o ano inteiro acima das estimativas de Wall Street nesta terça-feira, depois que a fabricante de materiais industriais superou a meta de lucro do terceiro trimestre devido à forte demanda por eletrônicos e tecnologia baseada em inteligência artificial.

As novas encomendas aumentaram no setor industrial dos Estados Unidos em setembro, impulsionados principalmente por um aumento da inteligência artificial e pela maior demanda da China, o que ajudou a DuPont a elevar sua meta de lucro pela terceira vez.

A fabricante também tem se beneficiado da queda das taxas de juros e dos preços mais baixos dos materiais.

A unidade industrial e de eletrônicos da DuPont, a maior em termos de volume de negócios, relatou um aumento de 13,4% nas vendas líquidas do terceiro trimestre.

As vendas gerais nos mercados da região Ásia-Pacífico aumentaram 8% em relação ao ano anterior, enquanto os mercados dos EUA aumentaram 2%.

A empresa elevou sua previsão de lucros ajustados para 2024 para cerca de 3,90 dólares por ação, acima da faixa entre 3,70 dólares a 3,80 dólares por ação previstos anteriormente, e acima das expectativas dos analistas de 3,77 dólares por ação, de acordo com dados compilados pela LSEG.

No entanto, a DuPont estima que as vendas líquidas do ano ficarão em torno de 12,37 bilhões de dólares, abaixo do limite inferior de sua faixa anterior de 12,40 bilhões de dólares a 12,50 bilhões de dólares. Os analistas esperavam 12,44 bilhões de dólares.

A empresa disse que espera quedas sazonais normais nos mercados de eletrônicos e construção no quarto trimestre.

Para o terceiro trimestre, a DuPont informou um lucro ajustado de 1,18 dólar por ação, bem acima da expectativa média dos analistas de 1,03 dólar por ação.

(Reportagem de Seher Dareen, em Bengaluru)