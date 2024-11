Democrata vence eleição para governador na Carolina do Norte

Por Joseph Ax

(Reuters) - O democrata Josh Stein venceu a eleição para governador da Carolina do Norte nesta terça-feira, segundo projeção da Fox News, derrotando o republicano Mark Robinson, cuja candidatura implodiu após reportagem da CNN dizendo que ele havia se autodenominado "nazista negro" e feito comentários ofensivos em um site pornográfico.

Vice-governador do Estado no sul do país, Robinson negou as alegações e entrou com um processo por difamação contra a CNN.

Robinson foi apoiado pelo candidato presidencial republicano Donald Trump, que o elogiou chamando-o de um "Martin Luther King com esteroides". A campanha de Trump se distanciou, no entanto, após o escândalo vir à tona em setembro.

Robinson defendeu o retorno da escravidão para algumas pessoas e fez publicações "gratuitamente sexuais e lascivas" no site, segundo a CNN. O republicano negou ter feito esses comentários.

Robinson já tinha um histórico de comentários inflamados antes mesmo da reportagem da CNN, inclusive referindo-se à homossexualidade e aos transgêneros como "sujeiras", e publicações online questionando o Holocausto. Ele defendeu o comentário sobre "sujeira" e pediu desculpas pelos "termos" usados em suas publicações antissemitas.

Stein, procurador-geral do Estado, será o primeiro governador judeu da Carolina do Norte. Ele disse que vai priorizar a ajuda à recuperação da parte oeste do Estado, após o furacão Helene devastar a região em setembro, e propôs investir mais na educação pública.

Assim como seu antecessor democrata, Roy Cooper, que não podia concorrer a um novo mandato, Stein provavelmente terá que enfrentar um Legislativo controlado pelos republicanos, o que limitará sua capacidade de promover políticas.

A Carolina do Norte é um dos sete Estados cruciais na disputa presidencial acirrada entre Trump e a democrata Kamala Harris. Alguns republicanos expressaram preocupação de que a candidatura de Robinson pudesse prejudicar as chances de Trump de vencer no Estado.

(Reportagem de Joseph Ax)