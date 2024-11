Cidade na Itália receberá exposição em homenagem a Ayrton Senna

TURIM, 5 NOV (ANSA) - As salas do Complexo San Giovanni de Cava de' Tirreni, na província de Salerno, sul da Itália, vão receber, entre os dias 9 e 17 de novembro, duas exposições dedicadas à paixão pelo setor automotivo.

O evento celebra, por um lado, os 30 anos da morte do piloto brasileiro Ayrton Senna, símbolo da paixão pelo automobilismo no mundo da competição, e por outro os primeiros 30 anos de carreira do designer Umberto Palermo.

A exposição sobre Senna apresenta 50 obras criadas por diferentes artistas, cada uma delas interpretando a paixão do lendário piloto brasileiro pelo automobilismo e homenageando sua vida e legado no mundo.

Paralelamente, a exposição "50-30", dedicada a Palermo, conta, através de uma série de obras com curadoria do pintor Antonio Perotti, a trajetória do designer de automóvel. A viagem passa pelos "produtos utilitários ao automóvel" como expressão de pura paixão e criatividade, celebrando a sua contribuição para o design e o desejo de manter viva esta tradição.

Segundo os organizadores, a intenção das duas exposições é representar a vitalidade e a importância do setor automotivo, pilar da identidade italiana. (ANSA).

