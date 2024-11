Casa Civil discutirá corte de gastos com ministros da Previdência e do Desenvolvimento Social

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil se reunirá na tarde desta terça-feira com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, dando continuidade às tratativas sobre corte de gastos, informou o Palácio do Planalto.

De acordo com a Casa Civil, o encontro fechado -- e sem previsão de entrevista ao final -- será com os ministros e área técnica.

Na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez reunião para definir o pacote de medidas de contenção de gastos, mas o encontro terminou sem anúncio e com previsão de novos encontros de ministros para debater o tema.

Também na segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas estavam adiantadas, prevendo um anúncio para esta semana.

(Por Bernardo Caram e Ricardo Brito)