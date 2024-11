Caravana de 3 mil imigrantes se dirige do México aos EUA enquanto país vota

Por Daniel Becerril e Lizbeth Diaz

TAPACHULA, México (Reuters) - Uma caravana de aproximadamente 3 mil imigrantes saiu nesta terça-feira do sul do México em direção aos Estados Unidos no dia em que os eleitores norte-americanos estão decidindo quem será o próximo presidente entre Kamala Harris e Donald Trump.

A imigração tem sido uma questão chave na campanha eleitoral nos EUA.

Antes de seguir para o norte, os imigrantes se reuniram em Tapachula, capital do Estado de Chiapas, no sul do México, com faixas com mensagens como "CHEGA DE SANGUE DE IMIGRANTES" e imagens da Virgem de Guadalupe, um importante símbolo religioso e cultural no México, de acordo com testemunhas da Reuters.

"Queremos que as autoridades dos EUA nos vejam, vejam que somos pessoas que querem trabalhar, não prejudicar ninguém", disse o imigrante hondurenho Roy Murillo, que se juntou à caravana com seus dois filhos e sua esposa grávida.

Nos últimos anos, várias caravanas com pessoas esperando entrar nos Estados Unidos tentaram chegar à fronteira EUA-México, viajando em grupos numerosos por segurança. A maioria se dispersou pelo caminho.

Tapachula, um ponto de travessia obrigatório para dezenas de milhares de imigrantes, tornou-se uma das cidades mais violentas do México nos últimos meses, com os imigrantes frequentemente visados pelo crime organizado, de acordo com dados oficiais.

(Reportagem de Daniel Becerril em Tapachula e Lizbeth Diaz na Cidade do México)