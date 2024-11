Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de operação da PF que investiga suspeita de manipulação para apostas, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier e Ricardo Brito

RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA (Reuters) - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e pessoas ligadas a ele são alvos de uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça feira que investiga suspeita de manipulação de um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, quando o atleta teria recebido um cartão de propósito para beneficiar apostadores online, disseram à Reuters quatro fontes com conhecimento das investigações.

Agentes da PF e do Ministério Público cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

Agentes da PF estiveram na casa de Bruno Henrique, no Rio, e no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo na capital fluminense, disseram as fontes.

A investigação teve como ponto de partida uma comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade tem contratos com empresas que acompanham as movimentações em casas de apostas e, toda vez que há movimentos suspeitos eles são comunicados as autoridades.

"De acordo com relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, haveria suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro", disse a PF em comunicado sobre a operação.

A nota da PF não cita o nome de Bruno Henrique ou a partida em que a suposta manipulação teria ocorrido. O nome do atacante como alvo da investigação, no entanto, foi confirmada à Reuters por fontes com conhecimento do assunto.

Segundo essas quatro fontes, o jogador do Flamengo e parentes e pessoas próximas a ele são os alvos da operação. A suspeita recai sobre cartões levados pelo jogador em uma partida da Série A do Brasileirão contra o Santos no fim de 2023. Na ocasião, Bruno leva um cartão amarelo e, depois de reclamar acintosamente com o árbitro, acaba sendo expulso de campo.

O atleta e os apostadores são investigados pelo crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de dois a seis anos de reclusão.

A assessoria de imprensa de Bruno Henrique informou que não emitiria, por enquanto, nenhum posicionamento. Já o Flamengo ainda não se manifestou.

A investigação envolvendo Bruno Henrique, um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, acontece na mesma semana em que o clube rubro-negro decide o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. A partida está marcada para domingo, em Belo Horizonte. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 3 x 1.