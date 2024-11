Brasileiro é confirmado como novo chefe da Interpol

SÃO PAULO, 5 NOV (ANSA) - O delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza foi confirmado nesta terça-feira (5) como o novo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) durante Assembleia-Geral da instituição em Glasgow, na Escócia.

Ele é o primeiro brasileiro a chegar ao cargo mais alto da maior organização policial do mundo.

Aprovado pela maioria dos 196 países-membros da Interpol, Urquiza assumirá o posto do atual secretário-geral, Jürgen Stock, da Alemanha, na próxima quinta-feira (7), para um mandato de cinco anos.

"Trata-se da primeira vez, em 100 anos de história da Interpol, que a organização será comandada por nacional de um país em desenvolvimento", diz uma nota da PF.

A escolha de Urquiza como secretário-geral da Interpol também foi celebrada pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nas redes sociais.

"Esta é a primeira vez que um brasileiro ocupa o cargo mais alto da Interpol, o que demonstra a confiança no Brasil e o respeito à Polícia Federal. Que ele faça uma excelente gestão no combate ao crime organizado", escreveu Lula no X.

Atualmente, Urquiza é diretor de Cooperação Internacional da PF e, desde 2021, vice-presidente para as Américas do Comitê Executivo da Interpol.

Aos 43 anos, nascido em São Luís, no Maranhão, o brasileiro será responsável por liderar a organização em seus esforços globais de combate ao crime transnacional e fortalecimento da cooperação policial internacional. (ANSA).

